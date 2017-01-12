Başkan Yalçın'dan Genel Müdür Yardımcısı Türk'e ziyaret
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Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk'ü ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette ilçedeki spor ve gençlik faaliyetleri hakkında karşılıklı istişareler gerçekleştirildi. Başkan Yalçın ziyaretin ardından, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk'ü ziyaret ettik. İlçemiz hakkında karşılıklı bilgi fikir alışverişinde bulunduk" dedi.
(CKT-CY)
12.01.2017 11:26:15 TSI
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