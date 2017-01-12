12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Besni'de okul sektör işbirliği toplantısı yapıldı

12 Ocak 2017 Perşembe, 12:10
Besni'de okul sektör işbirliği toplantısı yapıldı
Besni'de okul sektör işbirliği toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Ramazan Kuyu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1. Okul Sektör İşbirliği İstişare Komisyon Toplantısı yapıldı.
Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SODES Kültür Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Akdoğan, Tut İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Çelik, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Müslüm Ayaz, Besni, Gölbaşı ve Tut İlçeleri Halk Eğitim Merkezleri ile Mesleki Teknik Eğitimi Okul Müdürleri katıldı.
Toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, "Bu toplantı mesleki eğitim açısından önem arz eden bir toplantı. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mesleki ve teknik eğitim alanında yapılacak çalışmalarda sektör, ilgili meslek kuruluşları ve yerel yönetimlerin desteğini alarak, katılımcılık ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde daha nitelikli bir mesleki ve teknik eğitimi gerçekleştirmek amacıyla her ilçede, milli eğitim müdürlüklerinin ilgili yöneticilerinin, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurum müdürlerinin, sektör ve meslek kuruluşu temsilcilerinin, belediye ve ilgili diğer kamu ve özel kurum ve kuruluş temsilcilerinin üye olarak yer alacağı Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu oluşturulmasına karar verilmiştir.
Önceleri Mesleki eğitim toplantıları tüm mesleki eğitim okullarının katılımı ile her ay bir ilçede yapılırdı. Bu toplantılarda alınan kararlar mesleki eğitimin geliştirilmesi açısından çok önemliydi. Fakat daha sonra bu toplantılar kaldırılınca mesleki teknik eğitimde kararlar alınamadığı gibi sorunlara da çözüm önerileri getirilemiyordu. Yeni sistemde il ve ilçelerde ayrı ayrı bu komisyonların kurulması istenmiş, bölgelere ayrılmış, Besni, Gölbaşı ve Tut ilçeleri bir bölge olarak ele alınmış ve Okul Sektör İşbirliği İstişare Toplantısı yapılması planlanmıştır.
Her öğrencimize mesleki alanda kendini geliştirecek en üst imkanları nasıl sağlayacağız? Bunları istişare ederek en iyiye gitme yolunda, kendimize yol göstereceğiz. Kısa, orta ve uzun vade hedeflerimize siz değerli katılımcılarımızın fikirleri ile gelişime açık hatlar çizerek mesleki ve teknik eğitimi ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçları yönünde daha da ileriye götürmeye çalışacağız. Mesleki ve Teknik Eğitim hakkında hayırlı bir çalışma olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
Yazar'ın konuşmasının ardından katılımcılardan gelen görüşlerin istişare edilmesi, bir sonraki toplantıda yapılacak çalışmaların görüşülmesi ve dilek ve temennilerin akabinde toplantı sona erdi.
(RK-BRN-Y)

12.01.2017 12:14:00 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman Üniversitesi 33- 26 Kastamonu Üniversitesi
YEREL

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 33- 26 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Okullar arası güreş müsabakaları yapıldı
YEREL

OKULLAR ARASI GÜREŞ MÜSABAKALARI YAPILDI
&quot;Çocuklar Bizim Yarınlarımız&quot; projesi sona erdi
YEREL

"ÇOCUKLAR BİZİM YARINLARIMIZ" PROJESİ SONA ERDİ
Spor Genel Müdür Yardımcısı Kocakaya Adıyaman'da incelemelerde bulundu
YEREL

SPOR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI KOCAKAYA ADIYAMAN'DA İNCELEMELERDE BULUNDU
Sağlıkta kalite değerlendirmesi yapıldı
YEREL

SAĞLIKTA KALİTE DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI
Vali Erin kamu kurumlarından bilgi aldı
YEREL

VALİ ERİN KAMU KURUMLARINDAN BİLGİ ALDI
Adıyaman'da 2016 yılında meydana gelen olaylar
YEREL

ADIYAMAN'DA 2016 YILINDA MEYDANA GELEN OLAYLAR
Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA GÖZALTI
Adıyaman'da depodan hırsızlık
YEREL

ADIYAMAN'DA DEPODAN HIRSIZLIK
Rehber öğretmenler ile toplantı
YEREL

REHBER ÖĞRETMENLER İLE TOPLANTI
Çankırı'dan Kahtalı miniklere organik oyuncak
YEREL

ÇANKIRI'DAN KAHTALI MİNİKLERE ORGANİK OYUNCAK
Sincik-Malatya yolunda karla mücadele sürüyor
YEREL

SİNCİK-MALATYA YOLUNDA KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR
Minik öğrencilerin okuma sevinci
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLERİN OKUMA SEVİNCİ
Sincik'te muhtarlara muhtar bilgi sistemi eğitimi verildi
YEREL

SİNCİK'TE MUHTARLARA MUHTAR BİLGİ SİSTEMİ EĞİTİMİ VERİLDİ
'Hıdrellez' adlı tiyatro büyük beğeni kazandı
YEREL

'HIDRELLEZ' ADLI TİYATRO BÜYÜK BEĞENİ KAZANDI
&quot;Halep'te İnsanlık Ölmesin&quot; kampanyası
YEREL

"HALEP'TE İNSANLIK ÖLMESİN" KAMPANYASI
Adıyaman Müftülüğünden Suriyelilere 3 tır dolusu yardım gönderildi
YEREL

ADIYAMAN MÜFTÜLÜĞÜNDEN SURİYELİLERE 3 TIR DOLUSU YARDIM GÖNDERİLDİ