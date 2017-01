YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Besni'de okul sektör işbirliği toplantısı yapıldı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1. Okul Sektör İşbirliği İstişare Komisyon Toplantısı yapıldı.

Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SODES Kültür Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Akdoğan, Tut İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Çelik, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Müslüm Ayaz, Besni, Gölbaşı ve Tut İlçeleri Halk Eğitim Merkezleri ile Mesleki Teknik Eğitimi Okul Müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, "Bu toplantı mesleki eğitim açısından önem arz eden bir toplantı. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mesleki ve teknik eğitim alanında yapılacak çalışmalarda sektör, ilgili meslek kuruluşları ve yerel yönetimlerin desteğini alarak, katılımcılık ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde daha nitelikli bir mesleki ve teknik eğitimi gerçekleştirmek amacıyla her ilçede, milli eğitim müdürlüklerinin ilgili yöneticilerinin, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurum müdürlerinin, sektör ve meslek kuruluşu temsilcilerinin, belediye ve ilgili diğer kamu ve özel kurum ve kuruluş temsilcilerinin üye olarak yer alacağı Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu oluşturulmasına karar verilmiştir.

Önceleri Mesleki eğitim toplantıları tüm mesleki eğitim okullarının katılımı ile her ay bir ilçede yapılırdı. Bu toplantılarda alınan kararlar mesleki eğitimin geliştirilmesi açısından çok önemliydi. Fakat daha sonra bu toplantılar kaldırılınca mesleki teknik eğitimde kararlar alınamadığı gibi sorunlara da çözüm önerileri getirilemiyordu. Yeni sistemde il ve ilçelerde ayrı ayrı bu komisyonların kurulması istenmiş, bölgelere ayrılmış, Besni, Gölbaşı ve Tut ilçeleri bir bölge olarak ele alınmış ve Okul Sektör İşbirliği İstişare Toplantısı yapılması planlanmıştır.

Her öğrencimize mesleki alanda kendini geliştirecek en üst imkanları nasıl sağlayacağız? Bunları istişare ederek en iyiye gitme yolunda, kendimize yol göstereceğiz. Kısa, orta ve uzun vade hedeflerimize siz değerli katılımcılarımızın fikirleri ile gelişime açık hatlar çizerek mesleki ve teknik eğitimi ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçları yönünde daha da ileriye götürmeye çalışacağız. Mesleki ve Teknik Eğitim hakkında hayırlı bir çalışma olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Yazar'ın konuşmasının ardından katılımcılardan gelen görüşlerin istişare edilmesi, bir sonraki toplantıda yapılacak çalışmaların görüşülmesi ve dilek ve temennilerin akabinde toplantı sona erdi.

12.01.2017 12:14:00 TSI

