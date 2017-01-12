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Iğdır'da "Ailemde Huzur Var" semineri



(Fotoğraflı)



IĞDIR (İHA) - Iğdır Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından 'Ailemde Huzur Var' konulu bir seminer düzenlendi.

Son yıllarda giderek artan aile içindeki sorunların çözümünü dini ve manevi değerlerle desteklemek, aile fertleri arasında saygı, sevgi, merhamet, hoşgörü gibi erdemli davranışları geliştirmek amacıyla "Ailemde Huzur Var" projesi kapsamında il merkezinde bulunan Kur'an kursları ziyaret edilerek, kurs öğrencilerine ve mahalle sakinlerine seminerler düzenleniyor. Halkın yoğun ilgi gösterdiği seminerler, ocak ayının sonuna kadar devam edecek.

"Ailelerle Buluşuyoruz" projesi kapsamında 4-6 yaş grubu öğrenci velilerine; bilinçli anne baba olma, çocuklarla doğru iletişim kurabilme, çocuğa sorumluluk bilinci verebilme konularında eğitimler veren Iğdır Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) görevlileri, son olarak da "Mahremiyet Eğitimi" ile ilgili seminer düzenledi.

Iğdır Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) Vaizi Yasemin Çavdar'ın verdiği seminere katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

(MSA-Y)



12.01.2017 14:27:17 TSI

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