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Ereğli Belediyesi ekipleri sahada



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli ilçesi ve çevresinin son günlerde aldığı yoğun kar yağışı sonrası tüm ekipleri ile karla mücadelede etkin bir şekilde çalışan Ereğli Belediyesi, hava koşullarının iyileşmesiyle sahadaki çalışmalarına yeniden start verdi.

Şehir merkezindeki yıpranan bordür taşlarını yenileme çalışmalarını yürüten belediye ekipleri, Ulumeşe, Kutören, Belkaya, Aramaganlı mahallelerinde de yol düzeltme çalışmaları gerçekleştirdi. Ereğli Belediyesi olarak hizmetlerine etkin bir şekilde devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da Ereğli Belediyesi olarak şehrimizin bölgenin en prestijli ilçesi olması noktasında çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

(İHA-FM-Y)



12.01.2017 18:04:21 TSI

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