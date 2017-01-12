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Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan Başkan Kocadon'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir, Oda Başkan Yardımcısı Veli Uysal ile birlikte Bodrum Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Mehmet Kocadon ile makamında bir araya geldi.

Fethiyeli heyete ziyaretlerinde Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez de eşlik etti. Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir, sohbet havasında geçen ziyarette oda olarak bölgelerinde yapmış oldukları çalışmalar ve projeleri hakkında Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile bilgi paylaşımda bulunurken gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Ziyaret sonunda Başkan Kocadon, Başkan Soydemir ve beraberindekilere nazik ziyaretleri için teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

(EA-MB-Y)



12.01.2017 19:16:55 TSI

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