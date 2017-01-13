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Şemdinli'de kış ortası piknik keyfi



(Fotoğraflı)



Erkan Çapraz - Ömer Oğuz

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hava sıcaklığının birden artmasıyla vatandaşlar piknik alanlarına akın etti.

Dondurucu soğuklar ve kar yağışları tüm yurdu etkisi altına alırken, Şemdinli ilçesi ve ilçeye bağlı Derecik beldesi adeta baharı yaşıyor. Hava sıcaklığının bir haftadır yükseldiği ilçede yağan karların tamamı eridi. Kışın ortasında bahar havasını yaşayan vatandaşlar, bu fırsatı piknik yaparak değerlendiriyor. İlçeye 15 kilometre mesafedeki Sosi Vadisi'nde balık avlayıp piknik yapan vatandaşlar, kışın ortasında piknik yapmanın keyfini yaşadı. Piknik yapan vatandaşlardan Mesut Kazak, hava sıcaklığının bu şekilde devam etmesini ümit ettiklerini söyledi.

(EÇ-ÖO-MSA-Y)



13.01.2017 10:45:30 TSI

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