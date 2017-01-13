13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu şubeden kan bağışı

13 Ocak 2017 Cuma, 11:27
Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu şubeden kan bağışı
Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu şubeden kan bağışı

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş'in kan bağışı çağrısı üzerine, Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube yönetimi ve üyeleri kan bağışında bulundu.
Sağlık-Sen, Kızılay'ın stoklarında kan azaldığı ve bağış çağrısı üzerine harekete geçti. Sağlık Sen 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir ve şube yönetimi, bu çağrının ardından kan bağışında bulundu. Sağlık çalışanları olarak toplumsal farkındalığa katkı sağlamak amacıyla bağış yaptıklarını ifade eden Özdemir , "Sağlıklı her erkek yılda dört kez, kadınlar da üç kez kan bağışlayabilir. Bağışladığımız bir ünite kan bizde bir eksikliğe yol açmayacak; ancak bu bir ünite kan, bir kişinin hayata tutunmasına katkı sunacak, yaşama bağlayacak, o kişiyi sevdiklerinden ayırmayacaktır. Unutmayalım; kime ne zaman kan lazım olacağı bizim elimizde değildir. Bugün bağışlayacağımız bir ünite kan, belki de bizim en yakınlarımıza can verecektir. Bu sebeple, bir kez daha bütün sağlık çalışanlarını ve vatandaşlarımızı kan bağışlamaya, kanlarıyla can vermeye davet ediyorum" dedi.
(HG-Y)

13.01.2017 11:31:28 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

CHP'li kadınlardan ihtiyaç sahibi ailelere battaniye
YEREL

CHP'Lİ KADINLARDAN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE BATTANİYE
Yağmur ve kar barajlara yaradı
YEREL

YAĞMUR VE KAR BARAJLARA YARADI
Buca'nın tarihine ışık tutan çalışma
YEREL

BUCA'NIN TARİHİNE IŞIK TUTAN ÇALIŞMA
Karşıyakalı Demir, Polonya yolcusu
YEREL

KARŞIYAKALI DEMİR, POLONYA YOLCUSU
Başkan Soylu'dan seraları çöken vatandaşlara ziyaret
YEREL

BAŞKAN SOYLU'DAN SERALARI ÇÖKEN VATANDAŞLARA ZİYARET
Aliağa'da, şehit polis Fethi Sekin için lokma döktürüldü
YEREL

ALİAĞA'DA, ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN İÇİN LOKMA DÖKTÜRÜLDÜ
İzmirli hazır giyim ihracatçılarına Muş'a 'yatırım yapın' çağrısı
YEREL

İZMİRLİ HAZIR GİYİM İHRACATÇILARINA MUŞ'A 'YATIRIM YAPIN' ÇAĞRISI
Kahraman polis memuru dualarla anıldı
YEREL

KAHRAMAN POLİS MEMURU DUALARLA ANILDI
EKO Tıp Çalışma Grubu kuruldu
YEREL

EKO TIP ÇALIŞMA GRUBU KURULDU
Çocuklarda mutluluğun sonu başarı
YEREL

ÇOCUKLARDA MUTLULUĞUN SONU BAŞARI
Balçova'nın ev hanımları artık meslek sahibi
YEREL

BALÇOVA'NIN EV HANIMLARI ARTIK MESLEK SAHİBİ
Selçuk'ta, karla kaplanan tarihi yerler birer tabloya dönüştü
YEREL

SELÇUK'TA, KARLA KAPLANAN TARİHİ YERLER BİRER TABLOYA DÖNÜŞTÜ
İzmir'de ulaşıma açık öğretim düzenlemesi
YEREL

İZMİR'DE ULAŞIMA AÇIK ÖĞRETİM DÜZENLEMESİ
KODA'dan ikinci yıla özel konser
YEREL

KODA'DAN İKİNCİ YILA ÖZEL KONSER