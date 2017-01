YEREL HABERLER / İZMİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu şubeden kan bağışı

Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu şubeden kan bağışı



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş'in kan bağışı çağrısı üzerine, Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube yönetimi ve üyeleri kan bağışında bulundu.

Sağlık-Sen, Kızılay'ın stoklarında kan azaldığı ve bağış çağrısı üzerine harekete geçti. Sağlık Sen 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir ve şube yönetimi, bu çağrının ardından kan bağışında bulundu. Sağlık çalışanları olarak toplumsal farkındalığa katkı sağlamak amacıyla bağış yaptıklarını ifade eden Özdemir , "Sağlıklı her erkek yılda dört kez, kadınlar da üç kez kan bağışlayabilir. Bağışladığımız bir ünite kan bizde bir eksikliğe yol açmayacak; ancak bu bir ünite kan, bir kişinin hayata tutunmasına katkı sunacak, yaşama bağlayacak, o kişiyi sevdiklerinden ayırmayacaktır. Unutmayalım; kime ne zaman kan lazım olacağı bizim elimizde değildir. Bugün bağışlayacağımız bir ünite kan, belki de bizim en yakınlarımıza can verecektir. Bu sebeple, bir kez daha bütün sağlık çalışanlarını ve vatandaşlarımızı kan bağışlamaya, kanlarıyla can vermeye davet ediyorum" dedi.

(HG-Y)



13.01.2017 11:31:28 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER