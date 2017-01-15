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Van Büyükşehir Belediyespor'dan bir transfer daha



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VAN (İHA) - Spor Toto 3'ncü Lig 1'nci Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, 12 Bingölspor'dan stoper Emrah Akşit'i transfer etti.

Van Büyükşehir Belediyespor, bugün şahında konul edeceği Manavgatspor maçı öncesinde Şahabettin Özarslaner Spor Tesislerinde kampa girdi. Kırmızı-siyahlı ekip, dün 12 Bingölspor'un tecrübeli stoperi Emrah Akşit'i Van'a getirerek imzayı attırdı. Şahabettin Özarslaner Spor Tesislerinde düzenlenen imza törenine Van Büyükşehir Belediyespor Sportif direktörü Turgay Karatekin ve yöneticilerden ise Yahya Doğaç katıldı.

Kırmızı-siyahlı yöneticiler, daha önce Tuzlaspor'dan Nihat Yılmaz, Orhangazispor'dan Gokhan Öztürk, Siirt Kurtalanspor'dan Mehmet Şirin'i transfer etmişti.

(EKİP-ŞAK-Y)



15.01.2017 11:35:08 TSI

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