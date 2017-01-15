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Selim TEOG sınavında ilçeler arasında yine birinci oldu



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Selimli öğrenciler geleneği bozmadı. 2013 yılından beri TEOG'da ilçeler arasında birinci olan Selimli öğrenciler geleneği devam ettirdi.

Selim'de 1.Dönem Merkezi Ortak Sınav Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıya Kaymakam Mehmet Keklik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Aydın, kurum amirleri, okul müdürleri, öğrenci velileri ve sınavda dereceye giren öğrenciler katıldı.

Toplantı İlçe Milli Eğitim Müdür Cengiz Aydın'ın konuşmasıyla başladı. 2013'ten beri TEOG'da artan başarı grafiğine vurgu yapan Aydın, son üç yıldır Selim'in ilçeler arasında birinci olduğunu ve başarıda katkısı olan tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Selimli öğrencilerin 3 yıl peş peşe TEOG'da ilçeler arasında 1'nci olmasının önemli bir başarı olduğuna hatırlatan kaymakam Mehmet Keklik, alınan başarılarından dolayı tüm eğitim camiasını kutladı.

Eğitimin iki yönlü olduğunu, akademik başarı kadar öğrencilerin ahlaki eğitimi ve kişilik gelişimi üzerinde durmak gerektiğini vurgulan Keklik, "Türk eğitim sisteminin temel amacının öğrencinin başarısı kadar milli ve manevi değerlerine bağlı. Ülkemizin geleceğinin inşasında katkıda bulunacak kişiler yetiştirmek gerekiyor. Son yıllarda eğitim alanında yapılan çalışmaların meyvelerini almaya başladık. Bu başarıda en büyük katkının 4 yıl Selim ilçemize başarıyla hizmet eden Vali Yardımcımız Erdinç Dolu ve eğitim camiamızdır. Hedefimiz başarı çıtasını daha da yükseklere çıkarmak ve öğrencilerimize iyi bir gelecek imkanı verebilmektir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Selim'da TEOG'da dereceye giren 21 öğrenci, 21 bisikleti Kaymakam Mehmet Keklik ve protokolün elinden aldı.

Bisikletlerini alan başarılı öğrencileri tebrik eden Kaymakam Keklik, öğrencilere başarılarının devamı ve 2. Dönem ortak sınavda daha büyük başarılar beklediğini belirtti.

Öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından Selim'in il ve ülke çapındaki TEOG başarı oranları okul müdürleri tarafından değerlendirildi.

(IÇ-AA-Y)



15.01.2017 11:56:31 TSI

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