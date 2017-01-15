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Konya'da bereketli bir kış mevsimi yaşanıyor



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KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya'ya uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar yoğun ve bereketli kar yağdığını belirterek, kar temizleme konusunda başarılı bir çalışma sergileyen belediyelere ve görev alan personele teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2017 yılının ilk meclis toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek başkanlığında yaptı. Gündem maddelerine geçmeden konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya'ya uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar yoğun ve bereketli kar yağdığını belirterek, Konya geneline yağan karın yaklaşık 5-6 milyar metreküp suya dönüşeceğini dile getirdi. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin kar temizleme ve olumsuzluklarla mücadelede başarılı bir çalışma sergilediğini kaydeden Başkan Akyürek, "Özellikle toplu ulaşımda ciddi bir aksama söz konusu olmadı. Yollar açık tutularak halkın rahat bir ulaşıma kavuşması sağlandı. Bir saat bile kapalı kalan ana arter olmadı. Kar temizleme konusu oldukça zor ve meşakkatli bir çalışma gerektirir. 2004 yılında araçların üzerinden yollara tuz atılırken, günümüzde 40-50 kilometre hız yapabilen ve yola tuz ile solüsyon atan araçlarımız mevcut. Konya genelindeki kar temizleme çalışmalarında belediyemizden 425 araç ile 2 bin 500 personel görev aldı. Ulaşım sağlandı, yollar açık tutuldu ve çalışmalar halen devam ediyor. Görev alan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA-Y)



15.01.2017 12:46:05 TSI

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