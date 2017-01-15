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AK Parti'nin ilçe başkanları istişare toplantısında buluştu



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aylık ilçe başkanları istişare toplantısı, Gediz'de gerçekleştirildi.

İstişare toplantısında, çalışmalar değerlendirilerek, teşkilatların görüş ve önerileri dinlendi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, ilçe başkanlarına, "Önümüzdeki süreçte referanduma hazır olun" talimatı verdi.

Türkiye'nin Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile yoluna devam etmesinin artık bir zorunluluk haline geldiğini söyleyen Çetinbaş, "Önümüzdeki süreçte referanduma hazır olun. Bu referandum milletimizin geleceğe sağlam ve emin adımlarla ilerlemesi için atılacak olan tarihi bir adım olacak. Teşkilatlar olarak diri olmaya iri olmaya ve hep birlikte olmaya, ülkemizin geleceğini birlikte daha güçlü kılmaya var gücümüzle gayret edeceğiz. Parlamenter sisteme bakıldığında 93 yılda ortalama her bir buçuk yılda bir hükümet kurulmuş ve güçlü iktidarlar oluşmamıştır. Bugün bakıldığında 65'inci hükümetimiz görev başında. Bu tablo gösteriyor ki yıllar boyu siyasi istikrarsızlıklarla bizi zor bir yolculuğa itmişler. Milletimizin kafasını karıştırmalarına ve gerçekleri çarpıtmalarına da müsaade etmeyeceğiz.Bu konuda parti teşkilatlarımıza büyük görev düşüyor. Başkanlık sistemini halkımıza çok iyi anlatmalıyız. Sahnelenmek istenen kötü senaryoları ve oyunları bozmalıyız" diye konuştu. (EFE)



15.01.2017 12:57:36 TSI

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