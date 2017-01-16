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Mezitli Belediyesi 'kar'ı çocukların ayağına getirdi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:01
Mezitli Belediyesi 'kar'ı çocukların ayağına getirdi
Mezitli Belediyesi 'kar'ı çocukların ayağına getirdi
- Mersin merkeze kar yağmaması nedeniyle belediyeler tarafından kentin kuzeyinden kamyonlarla özellikle okul bahçelerine getirilen kar, çocukların eğlencesi oldu
- Mezitli Belediyesi de Mezitli Belediye İlköğretim Okulu bahçesine kamyonla kar taşıyarak, çocuklara kar sevinci yaşattı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin merkeze kar yağmaması nedeniyle belediyeler tarafından kentin kuzeyinden kamyonlarla özellikle okul bahçelerine getirilen kar, çocukların eğlencesi oldu. Mezitli Belediyesi de Mezitli Belediye İlköğretim Okulu bahçesine kamyonla kar taşıyarak, çocuklara kar sevinci yaşattı.
Sosyal medya üzerinden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a ulaşan çocukların hayali gerçek oldu. Sosyal medyada 'Kartopu oynamak istiyoruz' şeklinde yazan çocukların talebine duyarsız kalmayarak harekete geçen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Belediye İlköğretim Okulu bahçesine kamyonla kar taşınmasını sağladı. Çocukların coşkusuna ortak olan Başkan Tarhan, sık sık böylesi sürprizler düzenleyecekleri müjdesini verdi.
Okul bahçesine boşaltılan karlar, öğrencileri sevince boğdu. Havanın güzel olması dolayısıyla güneş ışıkları altında kar tepeleri arasında eğlenen çocuklara Başkan Tarhan da katılarak onlarla birlikte kartopu oynadı. Birçoğu ilk kez kar gören çocuklar ve çok eğlendiklerini ifade eden çocuklar, böylesi bir sevinci yaşattığı için Başkan Tarhan'a teşekkür ettiler.
Başkan Tarhan, burada yaptığı açıklamada, her fırsatta öğrencilerinden gelen taleplere yanıt vermeye çalıştığını belirterek, "Çocukların böylesi mutlu olduğunu görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Şu an yayla köylerimizde ekiplerimiz kardan olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza destek olmaya çalışırken, işin başka bir yönünde de Mersin'de ve Mezitli'de çocuklar kar görmüyorlar. Biz de kartopu oynamak için gidemeyen çocuklarımızı düşünerek, Toroslar'dan kamyonla kar getirdik. Bu sevinci ve coşkuyu görünce çok iyi bir şey yaptığımızı görüyoruz. Ben de onlarla birlikte eğlenme ve günün iş stresinden kısa bir süreliğine de olsa uzaklaşma şansı bulduğum için mutluyum" dedi.
(KYM-Y)

16.01.2017 12:05:50 TSI
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