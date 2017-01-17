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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Şair Halil Soyuer unutulmadı

17 Ocak 2017 Salı, 14:32
Şair Halil Soyuer unutulmadı
Şair Halil Soyuer unutulmadı

(Fotoğraflı)

Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - 17 Ocak 2004 tarihinde vefat eden Şair Halil Soyuer doğup büyüdüğü memleketi Balıkesir'in Havran ilçesinde unutulmadı. Havran Belediye Başkan Emin Ersoy, Havranlı Ünlü Şair Rahmetli Halil Soyuer'in vefatının 13. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.
Başkan Ersoy "Şair Halil Soyuer'i her yönüyle ele almak gerekir. Kalemi kuvvetli iyi bir gazeteci, kelime hazinesi geniş ünlü bir şair, her şeyden önce Havran sevdalısı bir kişiliğe sahiptir. Ülkemizi Dünya Şairler Gününde uluslararası platformda temsil eden rahmetli Halil Hocamız katıldığı tüm programlarda üstüne basa basa Havranlı olduğunu ve Havran ile ilgili bilgiler veren ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlayan üstadın aramızdan ayrılışının 13.yılında rahmetle anıyorum" dedi.
Başkan Ersoy açıklamasında "Şair Halil Soyuer ardında binlerce şiir yüzlerce güfte onlarca kitap bırakarak ebediyete intikal etmiştir. Hocamızı her daim sevgi ve saygı anacağız" dedi.
(EME)

17.01.2017 14:35:02 TSI
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