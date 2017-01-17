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Milas'ta yola fırlayan çocuk yaralandı



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Milas'ta Zekeriya Gümüşkesen Caddesi ve Atatürk Bulvarı kavşağında trafik kazası meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan Ali Dere idaresindeki 48 EB 625 plakalı pikap, çevredeki vatandaşların iddialarına göre aniden yola fırlayan 8 yaşındaki G.B.'ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen G.B. yaralandı. Yaralı çocuk daha sonra olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(ÇP-BT-İK)



17.01.2017 16:58:14 TSI

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