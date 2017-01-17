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Yeşilyurt Belediyespor 13 haftada en fazla penaltı kullanan takım oldu

17 Ocak 2017 Salı, 18:14
Yeşilyurt Belediyespor 13 haftada en fazla penaltı kullanan takım oldu
Yeşilyurt Belediyespor 13 haftada en fazla penaltı kullanan takım oldu
- Yeşilyurt Belediyespor, ortalama 2 maçta bir penaltı kullandı

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig 2.Grup ekiplerinden Yeşilyurt Belediyespor bu sezon 13.haftalık süreçte grubunda en fazla penaltı atışı kullanan takım oldu. 2 maçta bir penaltı kullanma ortalamasına yakalayan takım, kullandığı 6 penaltıdan 5'ni gole çevirdi.
Bu sezon oynadığı 13 müsabakada 31 puan toplayarak, grupta lider Adıyaman ile birlikte kıyasıya bir zirve mücadelesine giren Yeşilyurt Belediyespor'un başarısında kazandığı penaltı atışlarının etkisi önemli yer tutuyor. Bölgesel Amatör Lig ikinci grupta 13 maça çıkan mavi beyazlılar 6 kez penaltı kazandı. Bu penaltılardan biri kaçarken, diğer 5'i golle sonuçlandı. Penaltıların son dakikada direkt skora etki ettiği maçlarda Yeşilyurt Belediyespor 5 puan topladı.
-İnönü Üniversitesispor'un penaltıdan golü bulunmuyor
BAL'daki diğer tüm takımların kullandığı penaltılar ise Yeşilyurt'un gerisinde kaldı. Yeşilyurt'un neredeyse 2 maçta bir penaltı kazandığı istatistiklerde Kahramanmaraş 1920 Spor 3 kez, Karaköprü, 11 Nisanspor, Şehit Kamil, 62 Pertekspor ve Adıyamanspor ise ikişer kez penaltı atışı kullandı. Bir başka Malatya takımı İnönü Üniversitesi ise hiç penaltıdan gol kaydedemedi. Grup'ta penaltıdan golü olmayan tek takım olan İnönü Üniversitesispor 18 puanla 7. Sırada bulunuyor.
(MT-SD-Y)

17.01.2017 18:19:08 TSI
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