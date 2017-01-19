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Aras Spor yönetimi gazetecilerle buluştu



Ercan Tunç

IĞDIR (İHA)  Iğdır'ı Bölgesel Amatör Ligde (BAL) temsil eden Aras Spor yönetimi, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Iğdır Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda konuşan Iğdır Aras Spor Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aras, Iğdır Aras Sporun bu yıl ligde durumunun çok iyi olduğunu belirtti. Aras, "Ligde 37 gol atıp sadece 5 gol yedik. 33 puanla en yakın rakibimize 5 puan fark atarak liderliğimizi koruduk. Hedefimiz profesyonel futbolun oynandığı 3. Lige çıkabilmektir. Takımımız Iğdır'da birlik ve beraberliğin simgesidir ve bu kentte yaşayan Türk, Azeri ve Kürt, yani herkes Aras Sporun başarısıyla gurur duymuştur. Aras Sporun 3. Lige çıkması Iğdır'ın tanıtımı açısından çok önemlidir" dedi.

(MSA-Y)



19.01.2017 19:01:07 TSI

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