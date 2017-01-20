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Hasköy'de 7 bin 300 öğrenci karne heyecanı yaşadı



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Muş'un Hasköy ilçesinde 7 bin 300 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Hasköy'de 2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci yarıyıl tatili dolayısıyla Said Nursi İmam Hatip Ortaokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Dağıtım törenine Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel, okul müdürü Yakup Atış, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Burada öğrencilere karne dağıtarak, onlara kitap sözü veren Kaymakam Özkan, başarılı olan öğrencileri de takdir belgesinin yanı sıra madalyayla ödüllendirdi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Özkan, gelecek planlaması konusunda çeşitli tavsiyelerde bulundu. Kaymakam Özkan, bu okulda bulunmalarının temel nedeninin il genelinde İmam Hatip Ortaokulları arasında birincilik elde etmeleri ve ilçede de derece yapan okul olmaları dolayısıyla ziyaret ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin özel çocuklar olduğunu ifade eden Kaymakam Özkan, "Ben burada bu başarıya emek veren bütün öğretmenlere ve okul idarecilerine teşekkür ediyor ve bütün öğrencilerimizin güzel bir tatil geçirmelerini temenni ediyorum. Okul aile birliği ve velilerimiz de buradalar. Velilerimizden gördüğümüz şey bu işin sadece okulda değil, ailede de bu katkıların, bu desteklerin devam etmesiydi. Velilerimiz de bu konuda çok duyarlılar, onlara da teşekkür ediyorum. Kız çocuklarımızın bu başarıları bizi ayrıca mutlu ediyor. Kız çocuklarının bu başarısı neticesinde inşallah gelecekte hayırlı nesiller yetiştirecek, aslında ailelerinde temelleri bu şekilde atılacaktır. Velilerde bu duyarlılıkla bugün buradalar. Kendilerine de bu gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Okulla ilgilerinin sürekli daim olmalarını istiyoruz. Bu işin temeli okulda, ailede, toplumda devam edecek şekilde olmasından dolayı da hep birlikte bir toplumun kalkınmasına katkıda bulunacağız" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından öğrencilere karne ve ödülleri dağıtıldı.

(UU-MSA-Y)



20.01.2017 10:44:37 TSI

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