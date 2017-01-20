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Öğrencilerden Evkur Yeni Malatyaspor'a moral ziyareti



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Özel Çamlıca Okulları öğrencileri Evkur Yeni Malatyaspor'a moral ziyaretinde bulundu.

Özel Çamlıca Okulları öğrencileri Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesislerinde hafta sonu oynayacağı Mersin İdmanyurdu maçına hazırlanan Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu ve teknik heyeti ziyaret ederek maç öncesi moral verdi. Takımı antrenman sahasında alkışlarla karşılayan öğrenciler, antrenman sonrası da futbolculara ve teknik heyete tatlı takdim etti. Çamlıca Okulları Kampüs Müdür Yardımcısı Mustafa Varol ve Beden Eğitimi Öğretmeni Halit Taş, sarı kırmızılı takıma şampiyonluk yolunda moral vermek ve başarılar dilemek için ziyarette bulunduklarını ifade etti.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise, bu tür ziyaretlerin takıma moral sağladığını belirterek anlamlı davranışlarından dolayı öğrencileri ve idarecileri kutladı.

(BT-SD-Y)



20.01.2017 12:15:20 TSI

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