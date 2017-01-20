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Ünye'de karne heyecanı

20 Ocak 2017 Cuma, 12:22
Ünye'de karne heyecanı
Ünye'de karne heyecanı

(fotoğraflı)

ORDU (İHA) - Yarıyıl karne tatili tüm yurtta olduğu gibi bugün Ünye'de de Kaymakam Ümit Hüseyin Güney'in öğrencilere karne vermesiyle başladı.
Ünye İnönü İlkokulunda yapılan yarıyıl karne tatili programına Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Arif Ergün, Ünye CHP İlçe Başkanı Ali Yalçın, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Kaymakam Güney'i çiçeklerle karşılayan öğrenciler, daha sonra şiirler okuyup Türk bayrağı hediye ettiler.
Sınıflara karne dağıtımına geçen heyeti müzikler eşliğinde karşılayan 3. sınıf öğrencileri hünerlerini sergileyerek heyeti onure ettiler. Kaymakam Güney ve protokol öğrencilerin karne sevinçlerine ortak oldular. İlk öğretmenler annelerdir diyen Kaymakam Güney, "Çocuklarımıza ilk eğitim evde başlar, okullarımızda devam eder. Bu karneler sadece çocuklarımızın değil aynı zamanda velilerimizi de ilgilendirmektedir. Karneler nasıl olursa olsun onlar bizim çocuklarımızın karneleridir" dedi.
Heyet, İnönü İlkokulunda girmiş olduğu her sınıfta coşkuyla karşılanırken 1. sınıflar İngilizce ve Türkçe şarkılarla misafirlerini ağırladılar.
(HA-SLH-Y)

20.01.2017 12:26:23 TSI
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