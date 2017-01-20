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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Mesire yeri çalışmalarında sona yaklaşıldı.

20 Ocak 2017 Cuma, 12:55
Mesire yeri çalışmalarında sona yaklaşıldı.
Mesire yeri çalışmalarında sona yaklaşıldı.

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesine devredilen ismi Recep Tayyip Erdoğan mesire alanı olarak değiştirilen Resul Osman Dağı mesire yeri çalışmalarında sona yaklaşıldı.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından Kilis Belediyesine devredilen Resul Osman Dağı mesire alanın ismi belediye tarafından Recep Tayyip Erdoğan mesire alanı olarak değiştirildi. Orman İşletme Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kilis'e kuş bakışı alanda bulunan ve zirvesinden Gaziantep Karataş bölgesinin de rahatlıkla görülebildiği bin 650 dönüm ormanlık alanda Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından kuruluşu yapılarak tesis yapım aşamasına geçilen Resul Osman Mesire Yerinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor..Şu ana kadar 8 adet sosyal tesis, 580 adet ahşap çatılı bank,15 km yeni yol ve 7 km tel ihata çalışmaları tamamlanmıştır..Çalışmaların bitmesine müteakip kır lokantası, kır kahvesi, mescit, yöresel ürünler satış yeri, büfe ve bungalov ev gibi sosyal tesisler mesire yerimizde vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır" denildi.
(MAD-SD-Y)

20.01.2017 13:00:00 TSI
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