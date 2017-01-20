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Bitlis Belediyesi yeni otopark alanları oluşturuyor



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Belediyesi, kent merkezinde özellikle yoğunlaşan araç trafiğinin daha düzenli hale getirilmesi amacıyla yeni bir otopark yapımına başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Fen İşleri Müdürü Memduh Kınay, "Eskiden sürücü kursu pisti olarak kullanılan alanı yeni otopark alanı oluşturmak için çalışmalar başlattık. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte otopark olarak işlerlik kazanacak. Yapılacak çalışmalar sonucunda 200 aracın park edebilecek seviyeye getirilmesini hedefliyoruz. Otoparkın hizmete kazandırılmasıyla özellikle şehir merkezine alışveriş için gelen vatandaşların araçlarını gelişi güzel park etmelerinin önüne geçilecek. Böylelikle de kent merkezindeki trafikte ciddi bir rahatlamanın gözlenmesi bekleniyor" dedi.

(VO-MSA-Y)



20.01.2017 16:03:14 TSI

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