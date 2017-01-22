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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Hastane personeline afet bilinci eğitimi

22 Ocak 2017 Pazar, 10:08
Hastane personeline afet bilinci eğitimi
Hastane personeline afet bilinci eğitimi

(Fotoğraflı)

Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenleri, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi personeline afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verdi.
Tekirdağ AFAD eğitmenleri tarafından Çorlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi personeline afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi. Hastanede verilen eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgiler verildi.
(HLD-Y)

22.01.2017 10:12:23 TSI
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