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Buca'nın demir yumruklarından olimpiyat hazırlığı

22 Ocak 2017 Pazar, 12:09
Buca'nın demir yumruklarından olimpiyat hazırlığı
Buca'nın demir yumruklarından olimpiyat hazırlığı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

İZMİR (İHA) - Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Taekwondo takımı, 2-14 Şubat tarihlerinde Antalya'da yapılacak Taekwondo Festivali için gün sayıyor. Festival kapsamında; Avrupa Minikler, Avrupa Kulüpler Şampiyonaları ve Turkish Open-G2 müsabakalarında ter dökecek olan Bucalı sporcular, şampiyonalardan puan toplayıp dünya sıralamasına girerek 2020'de Japonya'da yapılacak Tokyo Olimpiyatları'na katılım bileti almaya çalışacak.

Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Taekwondo takımı, 2016 yılında elde ettiği üstün başarıları 2017 yıllında yeni madalyalarla süslemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2016 yılında topladığı derecelerle sıralamada 127 kulüp arasında 38. sıraya yükselen Buca Belediyesi Taekwondo takımının şimdiki hedefi, 2-14 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek Taekwondo Festivali. Taekwondo Festivali kapsamında düzenlenecek Uluslararası Antrenör Semineri, Avrupa Minikler Şampiyonası, Avrupa Kulüpler Şampiyonası ve Turkish Open-G2 müsabakalarına katılacak olan toplam 24 lisanslı sporcu Buca'ya madalyalarla dönmeye kararlı.

Özellikle Avrupa ülkelerinin milli sporcuları olmak üzere Asya ve Afrika ülkelerinden 100'ün üzerinde ülkenin katılacağı Taekwondo Festivalin'de düzenlenecek şampiyonalar Bucalı taekwondocular için büyük önem taşıyor. Sporcular, müsabakalardan toplayacakları puanlarla dünya sıralamasına girerek olimpiyatlara katılım avantajı yakalamaya çalışacak. 2020 yılında Japonya'nın Tokyo kentinde yapılacak olan olimpiyatlara katılım için ter dökecek olan Buca Belediyesi Taekwondo takımı sadece Buca'nın değil, tüm Türkiye'nin göğsünü kabartmak için mindere çıkacak.

22.01.2017 12:14:40 TSI
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