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Özaltun: "2017 Beyşehir için yeni projelerle dolu yıl olacak"

23 Ocak 2017 Pazartesi, 09:54
Özaltun: "2017 Beyşehir için yeni projelerle dolu yıl olacak"
Özaltun: "2017 Beyşehir için yeni projelerle dolu yıl olacak"

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, 2017'nin de önceki senelerde olduğu gibi yeni projelerin devreye girdiği dolu dolu bir yıl olacağını söyledi.
Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir Belediyesi olarak hep ilklerin öncüsü bir belediye olmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Göreve geldikten sonra Beyşehir'de ilk olan çok sayıda proje üretip hayata geçirdiklerini anlatan Özaltun, 2017 yılının da Beyşehir'de yeni projelerin hayata geçirildiği bir yıl olacağını ifade etti. Yeni yılda Beyşehir'e bünyesinde yer altı katlı otoparkı, kapalı pazaryeri ve iş merkezlerinin olacağı bir kompleksi kazandırmak için çalışmalara başladıklarını anlatan Özaltun, bu projenin devreye girmesiyle birlikte kentte hem otopark sorununu bir nebze de olsa hafifletmek isterken, pazarcı esnafını daha modern bir kapalı mekana kavuşturmanın gayreti içerisinde olduklarını dile getirdi.
Bunlardan bazılarıyla ilgili bilgiler veren Özaltun, Beyşehir'in canlı et ve sucuk üretimi ile ünlü Doğanbey Mahallesi'nde bu sektörü daha da ileri noktalara taşımak için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı normlarına uygun olarak daha modern bir mezbahanın yapılması için harekete geçtiklerini söyledi. Yeni mezbahane projesinin ihalesine çıkıldığını aktaran Özaltun, mevcut mezbahanenin de yıkıldığını belirterek, "İnşallah Doğanbey mahallemizde yeni bir mezbahana inşaatına başlıyoruz" dedi.
Beyşehir'de, Atatürk Caddesi üzerindeki Belediye'ye ait göl düğün salonunun yıkılmasının ardından burada hayata geçirecekleri yeni meydan, yeraltı çarşısı projesinden de bahseden Özaltun, "İnşallah bu projemiz de koruma kurulundan gerekli izinler alındıktan sonra hayata geçirilecek. Üzümlü Mahallemizde altı kahvehane olarak işletilen eski belde belediye hizmet binamızın bulunduğu yapı da dönüşüm çalışmasının ardından daha kullanışlı modern bir hale getirilecek. Üzümlü'den sonra Huğlu Mahallemize de Belediye olarak kapalı halı sahası yapacağız. Yine, yapımına 2015 yılının Ekim ayında temeli atılarak başlanılan ve inşaat çalışmaları bitmek üzere olan Kültür Merkezimiz ile Büyükşehir Belediyemiz tarafından yaptırılan hanımlar lokalimiz de yeni yılda hizmete girecek olan ilçemiz adına büyük projeler olarak nitelendirdiğimiz eserler arasında yer alıyor. İlçemizin beldeden ve köyden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerimizde 2017 yılında farklı farklı proje ve hizmetleri bir bir hayata geçireceğiz. İnşallah 2017 ilçemizde kar bereketinin yaşandığı gibi, hizmet ve proje konusunda da bereketli bir dönem olacak. Beyşehir Belediyesi olarak hayata geçireceğimiz bu projelerin yatırım bedeli 15-20 milyon lirayı buluyor" diye konuştu.
(ARÖ-AH-Y)

23.01.2017 09:58:15 TSI
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