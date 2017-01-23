YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir'den müzik ziyafeti

Büyükşehir'den müzik ziyafeti



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi 'Canım Türkiye'm' gecesiyle müzik ziyafeti sundu. Şehir Tiyatrosu'ndaki geceye onur konuğu olarak Ünlü Yorumcu Nihal Şengün de katıldı.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri birbirinden güzel faaliyetlerle devam ediyor. Etkinlikler kapsamında 'Canım Türkiye'm' gecesi düzenlendi. Gecede Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Mehmet Tiryaki yönetiminde sahne aldı ve unutulmaz şarkıları seslendirdi.

Geceye Ünlü Yorumcu Nihal Şengün de onur konuğu olarak katıldı. Nihal Şengün, Türk Sanat Müziğinin ölümsüz eserlerini Kayserili müzikseverlerle sundu.

Gecenin sonunda yine Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı ses ve saz ekibi sahne alarak müzik ziyafetine devam etti. 'Canım Türkiye'm' konserini salonu dolduran izleyiciler büyük beğeniyle izledi.

(SK)



23.01.2017 11:19:21 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER