Büyükşehir'den müzik ziyafeti
(Fotoğraflı)
KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi 'Canım Türkiye'm' gecesiyle müzik ziyafeti sundu. Şehir Tiyatrosu'ndaki geceye onur konuğu olarak Ünlü Yorumcu Nihal Şengün de katıldı.
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri birbirinden güzel faaliyetlerle devam ediyor. Etkinlikler kapsamında 'Canım Türkiye'm' gecesi düzenlendi. Gecede Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Mehmet Tiryaki yönetiminde sahne aldı ve unutulmaz şarkıları seslendirdi.
Geceye Ünlü Yorumcu Nihal Şengün de onur konuğu olarak katıldı. Nihal Şengün, Türk Sanat Müziğinin ölümsüz eserlerini Kayserili müzikseverlerle sundu.
Gecenin sonunda yine Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı ses ve saz ekibi sahne alarak müzik ziyafetine devam etti. 'Canım Türkiye'm' konserini salonu dolduran izleyiciler büyük beğeniyle izledi.
(SK)
23.01.2017 11:19:21 TSI
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