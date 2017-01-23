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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:29
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
- Amarat Gençlik-Esen Makine Belsin:1-0

(Fotoğraflı)

Erhan Kan
KAYSERİ (İHA) - Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde son sırada yer alan Amarat Gençlikspor, ligin 18. haftasında karşılaştığı Esen Makina Belsinspor'u 10 kişi kalmasına rağmen tek golle mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir galibiyete imza attı.
STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
HAKEMLER: Cem Eray Eşmekaya xxx, Dursun Asutay xxx, Bilge Kaan Çakır xxx
SAHA KOMİSERİ: Mustafa Irmak
AMARAT GENÇLİKSPOR U19: Yunus Babayiğit xxx, Mahmutcan Genç xxx, Yasin Serin xx, Burak Yılmaz x (Dk. 46 Zafer Alkış xx), Ömer Osman Köse xx, Suat Polat xx, Mefair Karadabut xx (Dk. 90 Mustafa Mavi x), Hasan Umur Ardıç xx, Furkan Çelik xx, Doğan Demir xxx, Ali Ünlü xx
ESEN MAKİNA BELSİNSPOR U19: Kazım Altuntaş xx, Doğukan Gültekin xx, Volkan Efe x (Dk. 82 Zekican Saltık x), Ahmet Temur x, Ramazan Özdem x, Abdulkadir Karakaya xx, Samet Gümüş x (Dk. 90 Zafer Keleş x), Burak Yalçınkaya x, Yaşar Alak x, Mehmet Kafkas xx, Umut Arıkış x (Dk. 50 İsmet Yamaner x)
GOL: Dk. 82 Doğan Demir (Amarat Gençlikspor U19)
KIRMIZI KART: Dk.75 Suat Polat (Amarat Gençlikspor U19)
(AÖ-Y)

23.01.2017 11:34:02 TSI
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