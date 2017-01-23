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Medova Hastanesi, muhtarları ağırladı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 12:44
Medova Hastanesi, muhtarları ağırladı
Medova Hastanesi, muhtarları ağırladı

(Fotoğraflı)

Barış Gök - Mustafa Beşer
KONYA (İHA) - Medova Hastanesi'nin mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantıları devam ediyor. Hastanenin bu seferki konukları Konya Karatay ve Tüm İlçeleri Muhtarlar Derneği ile Konya Selçuklu Muhtarlar Derneği'ne üye mahalle muhtarlarıydı.
Medova Hastanesi'nde gerçekleşen kahvaltılı bilgilendirme toplantısının açılış konuşmasını yapan Medova Hastanesi İcra Kurulu Üyesi Dr. Seyit Karaca, hastanenin yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırımın ardından güzel bir yapı olarak ortaya çıktığını söyledi. Karaca, "Hizmet müessesiyiz. Sağlık hizmetinde esas olan önce güzel bir mekan. Güzel bir teknoloji ve mekanı daha da güzelleştirmek için gayret edecek bir ekip. Ülkemizin içinden geçtiği badireler hepimizin malumu. Burada hepiniz önemli roller üstlendiniz. Bu süreç içerisinde aynen sizler gibi bizler de şeytan taşlamaktan ibadete çok vakit bulamadık. Bu organizasyonlar aslında daha önceden planladığımız organizasyonlardı ama ancak sıra geldi." dedi.
Konya Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu ise konuşmasında, Medova Hastanesi'nin Konya'nın yüz akı olduğunu söyleyerek, muhtarlar olarak hastanenin sağlık hizmetlerinden yararlanmak istediklerini ifade etti.
Konya Karatay Ve Tüm İlçeleri Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uzun da Medova'da muhtarlara ve birinci derece yakınlarına fark ücretlerinde indirim uygulanacağını; muhtarlıktan kaşeli kağıt alarak hastaneye müracaat eden mahalle sakinlerine de benzer ayrıcalıklar tanınacağını belirtti.

"Medova Hastanesi çok kısa sürede tanındı"
Daha sonra söz alan Medova Hastanesi Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Rahmi Örs, hastanenin kısa sürede tanındığını, bunun da çok sayıda hekimin müracaatını sağladığını söyleyerek, "Gerek yönetimimiz gerek ise bizler Medova ekibini oluştururken, sizlere gerçekten nitelikli hizmet verecek, farklı bir hizmet anlayışı ortaya koyacak bir hekim kadrosu oluşturmaya çalışıyoruz. 4 doçent öğretim üyesi arkadaşımız şu anda aramızda ve sayımız artacak. Dahili ve cerrahi branşlarda 27 uzman arkadaşımız var. Diyetisyen ve diş hekimimiz var. Burada Konya için yapılmış çok ciddi bir yatırım olarak gördüğümüz, gerek mekan gerekse tıbbi cihaz olarak kabul görmüş cihaz ve markalarla hizmet veriyoruz." diye konuştu.

"Özel hastane de olsak Sağlık Bakanlığı tarafından denetleniyoruz"
Medova Hastanesi Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kalafat ise özel hastane olmalarına rağmen yarı kamusal bir hizmet verdiklerini ve Sağlık Bakanlığı tarafından denetlendiklerini ifade ederek, "Bizler Sağlık Bakanlığına ve özel hastane yönetmeliğine bağlı olarak yılın 12 ayı Sağlık Bakanlığı tarafından denetleniyoruz. Çalışacak hekimlere çalışma izin belgesi veren ve bizleri denetleyen Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığına bağlı olarak SGK ve emekli sandığı hastalarına da hizmet veriyoruz. Bizler burada Medova ailesi olarak Konya'nın merkezinde, ancak sadece Konya'ya değil ilçelere ve Konya çevresinden gelen hastalara da hizmet sunan bir hastaneyiz." şeklinde konuştu. Kalafat ayrıca hastane bölümleri ve branşları hakkında da muhtarlara bilgi verdi.
Toplantının ardından Genel Müdür Kalafat ve İcra Kurulu Üyesi Karaca, muhtarlara hastaneyi gezdirdi.
(BG-İP-)

23.01.2017 12:49:16 TSI
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