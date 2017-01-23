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Erciyes'te iki rekor kırıldı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 13:15
Erciyes'te iki rekor kırıldı
Erciyes'te iki rekor kırıldı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla dünyanın önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes, hafta sonu iki ayrı rekor kırdı. 22 Ocak Pazar günü Erciyes'e gelen 60 bin kayak sever tüm zamanların rekoru olurken, hafta sonu 100 bin ziyaretçiyle ikinci bir rekor daha kırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes'te A Haber'in canlı yayınına katılarak geçen yılın aynı dönemine göre ziyaretçi sayısının hemen hemen ikiye katlandığını belirtti.
Büyükşehir Belediyesi'nin Erciyes'e yaptığı yatırımlar meyvesini vermeye başladı. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından kayak severlerin tatil tercihi Erciyes oldu. Erciyes'e gösterilen büyük ilgi yeni rekorları da beraberinde getirdi. 2016 yılı Şubat ayında hafta sonu 80 bin ziyaretçi ile kırılan rekor, bu hafta sonu tarih oldu. 22 Ocak Pazar günü 60 bin ziyaretçi ile bir günde en fazla ziyaretçi rakamına ulaşılırken, 21 Ocak Cumartesi günü gelen 40 bin ziyaretçiyle birlikte hafta sonu 100 bin ziyaretçiye ulaşıldı. Böylece hafta sonu Erciyes'te iki ayrı ziyaretçi rekoru birden kırıldı.
BAŞKAN ÇELİK CANLI YAYINDA HEDEFİ AÇIKLADI
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, A Haber'in Erciyes'ten naklen yayınlanan programına katılarak bu yılki ziyaretçi hedeflerini açıkladı. Geçen yıl 2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Erciyes'te geçen yılın aynı dönemine göre rakamların hemen hemen ikiye katlandığını vurgulayan Başkan Çelik, 3,5 milyon ziyaretçi beklediklerini söyledi. Canlı yayında Erciyes'e yapılan yatırımlar, yapılacak yatırımlar, konaklama durumu gibi konularda önemli açıklamalar yapan Başkan Mustafa Çelik, Erciyes'teki konaklama tesislerinin doluluk oranının yüzde 100'lere, şehirdeki otellerdeki doluluk oranının ise yüzde 80'lere ulaştığını belirtti.
DÜNYANIN EN YAKIN KAYAK MERKEZİ
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes'te pistleri ve tesisleri de gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretçilere konuk olan ve onlarla birlikte çay içerek sohbet eden Başkan Çelik, Erciyes'le ilgili düşünceleri sordu ve yapılan yatırımlar konusunda açıklamalarda bulundu.
Bir kayak severin İstanbulluların Uludağ yerine Erciyes'e gelmeye başladığını belirtmesi üzerine Erciyes'in önemli bir özelliğini vurgulayan Başkan Çelik, Erciyes'in dünyanın en yakın kayak merkezi olduğunu belirtti. Başkan Çelik, uçakla havaalanına inen kayak severlerin yarım saatte Erciyes'e gelerek kayak yapmaya başlayabileceklerini kaydetti.
(AÖ-Y)

23.01.2017 13:20:36 TSI
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