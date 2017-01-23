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Seyitgazi İlçe Müftüsü Dizen görevine başladı



(Fotoğraflı)



Selçuk Manaz

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Müftülüğü'ne atanan Sait Dizen görevine başladı.

Müftülük makamında tebrikleri kabul eden Sait Dizen, kültürüyle köklü bir geçmişe sahip olan Seyitgazi ilçesine atanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu güzel ilçede hizmet etme imkanı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi. Dizen, kendisinden önceki ilçe müftülerinin ve din gönüllüsü meslektaşlarının hizmet ve faaliyetlerini minnet ve şükranla yad ettiğini vurguladı.

Seyitgazi İlçe Müftüsü Sait Dizen, 1955 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. 1977 yılında İzmir Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. Milli Eğitim Bakanlığında Dinkültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve idareci olarak görev yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığında ilçe ve il müftü yardımcısı olarak çalıştı. Sait Dizen evli ve dört çocuk babasıdır.

(SM-MET-Y)



23.01.2017 15:46:35 TSI

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