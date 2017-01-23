Albayrak İl Merkezi Belediye Başkanları toplantısına katıldı
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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Anayasa Değişikliği Referandumuna Giderken Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir ve İl Merkezi Belediye Başkanları toplantısına Katıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ankara'da gerçekleştirilecek olan toplantı öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Belediye Başkanları ile bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Parti'li Belediye Başkanları ile Ankara'da buluşan Başkan Albayrak, "Anayasa Değişikliği Referandumuna Giderken Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir ve İl Merkezi Belediye Başkanları Toplantısı" konulu toplantı programına katıldı.
(HLD-MEF-Y)
23.01.2017 16:08:14 TSI
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