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Tosya'da Meslek Liseleri ve Stajer Öğrenci sorunları masaya yatırıldı



(Fotoğraflı)



Sedat Ağacıkoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Meslek Liselerine yönelik Mesleki ve Teknik Eğitim Oku Yönetim Kurulu Çalışmaları İşbirliği toplantısı yapıldı.

Meslek Liselerine yönelik Mesleki ve Teknik Eğitim Oku Yönetim Kurulu Çalışmaları İşbirliği toplantısı düzenlendi. Tosya Mithat Boyner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen toplantıya İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Volkan Pullu, Tosya Mithat Boyner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sıtkı Murat Demirci, Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Necati Abacı, Oda başkanları ve esnaflar katıldı.

Toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürü Volkan Pullu tarafından ilçede faaliyet gösteren meslek liselerinin öğrenci sayıları, alanları ve sektöre kazandırdıkları ara elaman konusunda bilgi verildi.

Daha sonra söz alan Kaymakam Deniz Pişkin, "Nitelikli eleman ihtiyacı her sektörde kendisini fazlasıyla hissettiriyor. Burada özellikle Tosya sanayisi belli bir seviyeye belli bir olgunluğa ulaşmış durumda. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı aslında yol haritasını koymuş bize bir rota çizmiş ne yapılması gerektiği göstermiş. İlçe Milli Eğitim Müdürü az önce sunumundan da elimizdeki imkanları ve bölümler ile öğrenci sayısı hakkında bilgi verdi. Şimdi burada kısa vadede orta vadede uzun vadede ne yapabiliriz ona bakalım. Birinci önceliğimiz açılacak ve kapanacak bölümlerle ilgili bizim masa başında sahaya inmeden odaların sanayicilerin ve üreticilerin tercihlerine seslerine kulağımızı kapatarak verdiğimiz karar doğru olmayacaktır. Hangi nitelikte elemana ihtiyaç duyduğunuz. Hangi bölümün açılmasının faydalı olacağı yönünde bizlere öneride bulunmanız. Bide bu çocukların ben kendi adıma bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bu anlamda özveri göstereceğini elini taşın altına koyacağını bu kuruluşların başı olarak garanti ediyorum. Mesela hasta ve yaşlı bakımı konusunda huzurevinin bütün öğrencilere kapılarını açması devlet hastanesinin bu anlamda çalıştıracağı stajyer olarak kabul edeceği öğrenci sayısını artırması elzem bu anlamda limitleri zorlarım. Oda ve özel işletmeci manasında sizlerin de bu anlamda fedakârlık etmesi gerekiyor" dedi.

Toplantıda meslek odası ve sektör temsilcileri ara elaman konusunda ve meslek liselerinin alanları hakkında görüş ve talepleri dile getirdi.

Meslek odalarının ve sektör temsilcilerinin talep ve önerileri doğrultusunda meslek liselerinde açılacak olan alan bölümler konusunda hazırlanacak olan rapor Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek.

(SDA-AY-Y)



25.01.2017 14:13:32 TSI

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