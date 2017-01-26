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Bayrampaşa'da kediler ısıtmalı köşkte, kuşlar kafeste korunacak



(Fotoğraflı)



Harun Basat

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da beklenen kar yağışının ardından soğuktan etkilenen hayvanları korumak için Bayrampaşa Belediyesi seferber oldu. Kediler için içinde ısıtma cihazı olan köşk yapılırken, kuşlar için ise çocukların tasarladığı 190 adet kafes ağaçlara yerleştirildi.

İstanbul'u tekrar etkisi altına alan soğuk hava insanları zor durumda bırakırken, hayvanlara da Bayrampaşa Belediyesi sahip çıktı. Soğuk havalarda barınma ve beslenme konusunda güçlük çeken kedi ve kuşlar için hazırlanan yuvalar sokaklara yerleştirildi. Her mahallede bir nokta seçilirken, İsmetpaşa Parkı'na kurulan 'Kedi Köşkü' ve öğrencilerin tasarladıkları kuş kafesleri yerlerine konuldu. Sadece kedilerin yiyecek ihtiyaçlarını gidermesinin ötesinde kapalı bir ortamda hazırlanan 'Kedi Köşk'ünün içerisinde ısıtıcılar da hayvanları üşümekten koruyacak. İlkokul öğrencilerinin tasarladıkları kuş kafesleri ise Başkan Atila Aydıner tarafından vinç yardımıyla ağaca asıldı. Başkan Aydıner, kedileri kucağında severek elleriyle besledi.



"Bu proje Türkiye'de bize ait bir proje"

Kediler için köşklerde hem mama hem de ısıtıcıların yer aldığını belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Hem yaz ortasında hem de kışın, özellikle de kışın kedilerimizi soğuktan korumak maksadıyla kedi evleri yaptık. Bu proje Türkiye'de bize ait bir proje, bunun da yaygınlaşmasını istiyoruz. Biz nasıl ki kışın dışarıda kalan insanları alıp da sosyal tesislerde onlara bakıyorsak kedilerimizi de burada aynı şekilde koruyoruz. Dikkat ederseniz etrafını brandalarla kapattık ve içerisine ısıtıcılar koyduk. Böylece sıcak bir ortamda kedilerimiz üşümüyorlar. Mamalarını da sürekli sürekli vererek bu güzel projeyi Bayrampaşa'da gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile birlikte ağaca kuş yuvası asan Azra Aşık, "Kuşlar adına çok mutlu oldum şu an. Kış olduğu için hem üşümeyecekler hem de sıcacık bir yuvaları olacak. Üşümeyecek olmalarından dolayı onlar adına gerçekten çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Kedi barınaklarına tepki gösterenlere karşı hayvanlara yardım edilmesi gerektiğini vurgulayan Azra Yakıcı, "Soğuk kış günlerinde hayvanlara yardım edelim. Çünkü hayvanlar yemek bulamıyor, donarak ölebiliyorlar. Bundan dolayı hayvanlara yardım etmemiz gerekiyor. Geçenlerde kedilere yapılan bir barınak için insanlar kötü tepkiler göstermişti. Bu tarz davranışların da yapılmaması gerekiyor. Milletçe hayvanlara yardım etmemiz gerekiyor" dedi.

(HB-EY-CC-Y)



26.01.2017 13:17:27 TSI

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