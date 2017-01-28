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Pursaklar Belediyesi Budokaido'da 6 madalya kazandı



ANKARA (İHA) - Pursaklar Belediyesi, Budokaido Kyokushin Ankara Seçmesinde 6 madalya kazanarak Türkiye Şampiyonasına 6 sporcu ile katılma hakkı elde etti.

Wushu Federasyonu tarafından Pursaklar'da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası elemesi niteliğindeki Budokaido Kyokushin Ankara İl Seçmesinde, 6 sporcu ile mücadele eden Pursaklar Belediyesi, 3 birincilik, 3 de üçüncülük elde ederek turnuvaya damga vurdu.

Pursaklar Kapalı Spor Salonunda düzenlenen müsabakaya Pursaklar Belediyesini temsilen 5 erkek bir bayan sporcu katıldı. Sporculardan Aslı Delibal büyük bayan 60 kiloda 1'inci, Berkay Kargı büyük erkek 80 kiloda 1'inci, Ali Şener genç erkek artı 75 kiloda 1'inci; Sefa Karakoç ve Yunus Emre Biçer büyük erkek 70 kiloda 3'üncü ve Mücahit Furkan Yavuz büyük erkek 65 kiloda 3'üncü olarak toplamda 6 madalya kazandı. Pursaklar Belediyesini başarı ile temsil eden altı sporcu, Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Nedim Erçetin ve Spor Koordinatörü Salih Yergin sporcuları tebrik ederek başarılar diledi.

(UKY-MK-Y)



28.01.2017 10:21:15 TSI

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