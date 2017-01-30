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İhtiyaç sahibi çocukların yüzü gülecek



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Belediyesi, örnek olacak sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi.

25-28 Ocak tarihleri arasında "Mutlu Bir Geleceğe Bir Bilet" sloganı ile başlatılan kampanyada Rektörlük Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe katılan davetliler, salona biletle değil, yanlarında getirdikleri kırtasiye malzemelerini teslim ederek girdiler.

Kampanya kapsamında, Dream Team Tiyatro ekibi tarafından "Rumi ve Yaşlı Aslan" ile "Taşın Sırrı" adlı oyunlar 4 gün boyunca Kırklarelili çocuklar ile buluştu.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, düzenlenen kampanyaya Kırklarelili çocukların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Çocuklarımız düzenlenen bu etkinliğe yoğun ilgi gösterdiler ve bizleri çok mutu ettiler. Çocuklarımızın bilet yerine getirdikleri kırtasiye malzemelerini en kısa sürede ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştıracağız. Kırklarelimiz her konuda olduğu gibi bu kampanyada da ne kadar duyarlı olduğunu gösterdi. Bu kampanyamızı arttırarak devam etmek istiyoruz. Kampanyamıza destek olan tüm çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Dream Team Sanat Yönetmeni Utku Çorbacı'da böyle bir proje içerisinde yer aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

(YG-MEF-Y)



30.01.2017 14:40:22 TSI

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