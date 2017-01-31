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Kızılaydan Suriyelilere yardım



(Fotoğraflı)



Gürkan Olcay

BİTLİS (İHA) - Türk Kızılayı, Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Suriyeli sığınmacılara gıda ve battaniye yardımında bulundu.

Türk Kızılayı, Güroymak ilçesinde yaşamını sürdüren Suriyeli sığınmacılara yardım ulaştırmaya devam ediyor. Kızılay Güroymak Şube Başkanı Cemil İlk, nüfus hareketliliğinin başladığı günden bu yana Suriyelilere destek olmaya çalıştıklarını söyledi. İlk, "Türk Kızılayı olarak ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere battaniye ve giyim yardımı dağıtıyoruz. Ofis ve depomuz olmadığından dolayı bağış ve yardımlarda sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

Sığınmacılar da, kendilerine her zaman destek veren Türk Kızılayına teşekkür etti.

(GO-MSA-Y)



31.01.2017 08:59:44 TSI

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