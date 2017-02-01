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Hayvanlar için doğaya yem bırakıldı



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Haber : Cuma Sarı

Kamera : Cuma Sarı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan hayvanlar için parklara ve doğaya yem bırakıldı.

Siverek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle beslenme zorluğu çeken hayvanlar için ilçe merkezinde bulunan parklara ve şehir dışındaki doğal alanlara yem bırakıldı. Yem bulmakta güçlük yaşayan kuşlar için 300 kilo buğday ile köpekler için yaklaşık 100 kilo mama bırakıldığını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hilmi Bilgiseven, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Belediye Başkanımız Resul Yılmaz'ın talimatıyla çevreye yem ve köpek maması bıraktık. Kent merkezindeki park ve yeşil alanlar, hayvanların uğrak yerlerine mama ve kuşyemi bıraktık. İklim koşulları nedeniyle bu çalışmamız devam edecek" diye konuştu.

(CS-SD-Y)



01.02.2017 17:13:58 TSI

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