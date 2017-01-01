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Adıyaman Üniversitesinden köy okuluna kütüphane



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi tarafından Besni ilçesine bağlı Sayören Köyü ilk ve ortaokuluna kütüphane kuruldu.

Adıyaman Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile İktisadi Düşünce Topluluğu tarafından 53. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında toplanan kitap ve kırtasiye ürünleri Besni Sayören Köyü ilk ve ortaokuluna bağışlandı. Öğrenci ve idari çalışanların okulu ziyaret ederek teslim ettiği kırtasiye ürünleri öğrencilere dağıtıldı.

Kendilerine bağışlanan kitaplar ve toplanan kırtasiye yardımı için başta Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü ile kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı çalışanlarına ve öğrencilere teşekkür eden Sayören ilk ve ortaokulu öğretmen ve öğrencileri bu tür sosyal projelerin artırılması gerektiğini söyledi.

Üniversite çalışanları ve öğrencileri ise kardeşlerine okumayı sevdirmeyi amaçladıklarını ifade ederek onların sevinçlerin karşısında mutlu olduklarını belirtti.

(CK-AOA-Y)



05.04.2017 15:02:21 TSI

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