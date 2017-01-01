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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz referandum gezilerini sürdürüyor

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:55
CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz referandum gezilerini sürdürüyor
CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz referandum gezilerini sürdürüyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz'ın 16 Nisan'da yapılacak olan referandum gezileri devam ediyor. Kiraz, Yazıhan ilçesi ve köylerini ziyaret ederek, vatandaşa neden 'hayır' demeleri gerektiğini anlattı. Kiraz, "Yeni sistemde neredeyse seçilmiş hiç kimse kalmıyor. Bir kişi seçiyoruz, gerisinin hepsi atanmış olacak" dedi.
"Meclisin yetkileri azaltılıyor"
Yazıhan ilçe meydanından vatandaşlarla yaptığı görüşmede, yapılacak referandum oylamasının bir lider meselesi olmadığını belirten Kiraz, "Bu bir lider meselesi değil. Bu bundan sonra ülkenin nasıl yönetileceğinin kararını vereceğimiz bir referandum. Dolayısıyla şimdi bir sistemimiz var. Bu sistemde cumhurbaşkanı var, başbakan var. Hepsinin farklı görevleri var. Diyorlar ki yeni sistemde bir kişi seçeceğiz cumhurbaşkanı olarak, bakanlar kurulunu o seçecek, ama kaç bakan seçecek belli değil. Kimi bakan seçecek o da belli değil. Bizim seçtiğimiz birisini seçmeyecek. Yani bizim meclise gönderdiğimiz birisi bakan olmayacak. Bu kim olursa olsun. Bir de cumhurbaşkanlığı yardımcılığı diye bir sistem geliyor. Burada cumhurbaşkanı yardımcılarını da yine o bir kişi seçecek. Aynı zamanda bu kişi bir partinin genel başkanı olacak. Şimdi bir partinin genel başkanının cumhurbaşkanı olduğu bir sistemde, belki senin hiç oy vermediğin, hiç sevmediğin bir genel başkan cumhurbaşkanı olacak. O zaman o adam senin cumhurbaşkanın olmayacak. Sen diyeceksin ki, ben bu partiye hiç oy vermemiştim, bu partinin genel başkanı aynı zamanda cumhurbaşkanı. Dolayısıyla partili kimliğiyle o tarafsızlığını, ülkede bütünleştirici olma konumunu ortadan kaldırıyor" ifadelerini kullandı.
(LO-AOA-Y)

06.04.2017 15:01:26 TSI
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