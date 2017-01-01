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Rektör Bilgiç'ten sivil toplum ile işbirliği vurgusu



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, sivil toplum ilişkilerinin geliştirilmesinin ve iş birliği içinde projeler üretmenin kendilerinin öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Samsun Kavaklılar Derneği Başkanı Ersin Erge, Başkan Yardımcısı Ebru Akal ve yönetim kurulu üyeleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç'i ziyaret etti. Ziyarete ayrıca, yönetim kurulu üyesi olan Kavak Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Necati Menek de eşlik etti.

Rektörlük makamındaki ziyarette Başkan Erge ve beraberindeki heyet, Rektör Bilgiç'i ve yeni yönetimi görevlerinden dolayı tebrik ederek kendilerine başarı dolu yıllar dileğinde bulundu.

Yenilikçilik ve girişimcilik kültürünü geliştirmek, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacında olduklarını belirten Başkan Ersin Erge, "55 binden fazla öğrencisi olan ve 6 bin dolayında çalışanı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Türkiye üniversiteleri içerisinde ilk 5'e girmesini arzu ediyoruz. Sosyal yaşamda öncü kuruluş olan Ondokuz Mayıs Üniversitesinin, sizin öncülüğünüzle 2019 yılında, Gazi Atatürk'ün başladığı yerde bunu gerçekleştireceğine inanıyoruz" dedi.

Rektör Bilgiç ise konuklarına tebrik ve güzel temennileri için teşekkür edip üniversite olarak kurumların potansiyellerini birbirine entegre ederek sivil toplum ilişkilerinin geliştirilmesinin ve iş birliği içinde projeler üretmenin kendilerinin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Ziyarette bunun yanı sıra şair ve yazar kimliğiyle Başkan Ersin Erge Rektör Bilgiç'e bazı kitaplarını hediye etti.

(SAM-SLH-Y)



07.04.2017 16:55:18 TSI

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