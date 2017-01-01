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YEREL HABERLER  / ISPARTA HABERLERİ
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TÜGVA'dan Evet yürüyüşü

08 Nisan 2017 Cumartesi, 22:07
TÜGVA'dan Evet yürüyüşü
TÜGVA'dan Evet yürüyüşü
- Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)tarafından organize edilen Türkiye İçin Evet Yürüyüşü Isparta'da gerçekleşti.

(Fotoğraflı)

Ferhat Kaya
ISPARTA (İHA) - TÜGVA tarafından 16 Nisan referandumu öncesi ülke genelinde düzenlenen Türkiye İçin Evet Yürüyüşü Isparta'da gerçekleşti. Yürüyüşe, AK Parti Gençlik Kolları üyeleri ile bazı sivil toplum örgütlerinin gençlik kuruluşları da destek verdi. Belediye İşhanı önünde toplanan kalabalık Mehter Marşı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve evet bayrakları salladı.
Daha sonra ellerinde meşalelerle yürüyüşe geçildi. Topluluk, CHP İl Örgütü'nün önünden geçerken CHP Lideri Kemal Kılıçradoğlu'na göndermede bulunarak, 'Haydi Kemalim Evet Desene Sen de Evet De ' şeklinde sloganlara attı. Yürüyüş Belediye İşhanı önünde son buldu.
(ÖK-ÖK-Y)

08.04.2017 22:07:50 TSI
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