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Sümer, Gazipaşa'da referandum çalışması yaptı



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ANTALYA (İHA) - AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer Gazipaşalı hemşerileriyle buluştu. Sandık görevlileriyle buluşan Başkan Sümer, "Seçimler sandıkta kazanılır" hatırlatması yaptı.

Gazipaşa programına teşkilat mensupları ve sandık görevlileriyle bilgilendirme toplantısı yaparak başlayan Başkan Sümer, sandık görevlileriyle birlikte, "Sandık görevlisi bilgilendirme animasyon filmini" izledi. Seçimlerde sandıkların ve sandık görevlilerinin çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Sümer, "Seçimler sandıkta kazanılır. Sizler görevlerinizi çok iyi biliyorsunuz ancak küçük ayrıntılar unutulabilir. Hatırlamak amacıyla bu animasyon filmi çok önemli. Sizlerden ricam seçim günü çok dikkatli davranmanız. Emeklerimizin karşılığını alacağız inşallah" dedi.

Gazipaşa Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Minibüsçüler Kooperatifi'ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluşan AK Parti Antalya İl Başkanı Av. Rıza Sümer, esnaf ve şoförlerin taleplerini tek tek not alarak, "Antalya'nın yaşam kalitesini artırmak, Antalyalıların refahını sağlamak amacıyla sizlerin ayağına geliyoruz ve gelmeye devam edeceğiz. Sizlerin sorunlarıyla ilgilenmek, taleplerini yerine getirmek, millete hizmet etmek bizim boynumuzun borcu" dedi.

"Milleti yanlış argümanlarla kandırıyorlar"

Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili bilgilendirme yapan Başkan Sümer, "Maalesef hayır cephesi o kadar düştü ki, anayasa değişikliğiyle ilgili konuşmak yerine milleti yalan yanlış argümanlarla kandırıyorlar. İki oy alabilmek için milleti kandırmayı anlamıyorum. Daha sonra bu milletin yüzüne nasıl bakacaklar? Diyorlar ki referandumdan "evet" çıkarsa bakkallar kapatılacak, 4 eviniz varsa devlet 3'üne el koyacak. Muhtarlıklar kapatılacak hatta yabancı uyruklu vatandaşlar zorla Müslüman yapılacak bile demişler. Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte beraber gittik Rus uyruklu vatandaşlarımıza böyle bir şeyin olmadığını anlattık. Yani alanlarda hem yeni anayasa değişikliğini anlatıyoruz hem de muhalefetin yalanlarını temizlemeye çalışıyoruz. Ancak görüyoruz ki milletimiz gönül gözüyle baktığında neyin doğru, neyin yanlış olduğunu çok net bir şekilde görüyor" diye konuştu.

"16 Nisan'dan sonra güçlü bir Türkiye olacak"

Başkan Sümer Gazipaşa'da 'Kahramanlar O Geceyi Anlatıyor' isimli 15 Temmuz Şehit ve Gazileri anma programına da katıldı. 15 Temmuz Antalya Şehitleri Polis Memuru Muhammed Oğuz Kılınç ve üniversite öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu'nun aileleri ve gazilerin katıldığı programda, 15 Temmuz gecesi anlatıldı.

Başkan Sümer, "15 Temmuz gecesi sen şu partilisin, sen bu millettensin, sen çocuksun, yaşlısın demeden hepimize kurşun yağdırdılar. Bugün durumun vehametini düşündüğümüzde nasıl bir felaket atlattığımızı görüyoruz. Gün birlik olma, beraber ve iri olma günüdür. Artık, güçlü bir Türkiye var ve inanıyorum ki 16 Nisan'dan sonra daha da güçlü bir Türkiye olacak. Hainlerin çirkin emelleri, bu topraklar ve bu millet üzerinde hiçbir zaman başarılı olamayacak" diye konuştu.

(AA-



09.04.2017 12:54:06 TSI

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