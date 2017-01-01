Ahlat'ta kar yağışı
(Fotoğraflı)
Serdar Adıyaman
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.
İlçede sabah saatlerinden itibaren yağan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Nisan ayı ortasında yazı beklerken kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşlardan Salih Kardoğan, baharı beklerken kışla karşılaştıklarını belirterek, "Nisan ayında her tarafta kuzu sesleri ve çiçeklerin açması gerekirken karla karşılaştığımız için şaşırdık. Bu ay hem dert ayı hem de rahmet ayıdır. Çünkü soğuktan dolayı odunu kömürü olmayana derttir. Fakat memleketimizin yeraltı kaynakları suları için de rahmettir" dedi.
(SAD-MSA-Y)
09.04.2017 16:21:05 TSI
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