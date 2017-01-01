YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ahlat'ta kar yağışı

Ahlat'ta kar yağışı



(Fotoğraflı)



Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

İlçede sabah saatlerinden itibaren yağan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Nisan ayı ortasında yazı beklerken kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşlardan Salih Kardoğan, baharı beklerken kışla karşılaştıklarını belirterek, "Nisan ayında her tarafta kuzu sesleri ve çiçeklerin açması gerekirken karla karşılaştığımız için şaşırdık. Bu ay hem dert ayı hem de rahmet ayıdır. Çünkü soğuktan dolayı odunu kömürü olmayana derttir. Fakat memleketimizin yeraltı kaynakları suları için de rahmettir" dedi.

(SAD-MSA-Y)



09.04.2017 16:21:05 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER