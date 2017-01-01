YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Türk Polisi 172 yaşında

Türk Polisi 172 yaşında

- Polis Teşkilatının 172. Kuruluş yıl dönümü Gömeç'te kutlandı



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Gömeç İlçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. Yıl dönümü düzenlenen törenler ile kutlandı

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşun 172. yılı Cumhuriyet Meydanında yapılan törenle kutlandı. Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kesgin'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla sona erdi. Kutlamalara daha sonra Gömeç İlçe Emniyet Amirliğin de tebriklerin kabul edilmesiyle devam edildi. Törenlere Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan'da katıldı.

(EME)



10.04.2017 12:04:10 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER