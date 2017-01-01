Türk Polisi 172 yaşında
- Polis Teşkilatının 172. Kuruluş yıl dönümü Gömeç'te kutlandı
(Fotoğraflı)
Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Gömeç İlçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. Yıl dönümü düzenlenen törenler ile kutlandı
Türk Polis Teşkilatının Kuruluşun 172. yılı Cumhuriyet Meydanında yapılan törenle kutlandı. Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kesgin'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla sona erdi. Kutlamalara daha sonra Gömeç İlçe Emniyet Amirliğin de tebriklerin kabul edilmesiyle devam edildi. Törenlere Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan'da katıldı.
(EME)
10.04.2017 12:04:10 TSI
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