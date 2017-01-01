10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Arguvan Belediyespor ile İnönü Üniversitesi play- aut maçında karşılaşacak

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:57
Arguvan Belediyespor ile İnönü Üniversitesi play- aut maçında karşılaşacak
Arguvan Belediyespor ile İnönü Üniversitesi play- aut maçında karşılaşacak

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup'ta sezonu 36 puanla 6. Sırada tamamlayan İnönü Üniversitesispor ile Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligini şampiyon tamamlayan Arguvan Belediyespor play-aut maçında karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmayı kazanan takım önümüzdeki sezon Malatya'yı Bölgesel Amatör Lig'de temsil etme hakkı kazanacak.
Futbolda 2016-2017 sezonunun sonuna yaklaşılırken, Malatya'da Bölgesel Amatör Lig play-aut heyecanı yaşanacak.
BAL'da sezonu Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un altında bitiren İnönü Üniversitesispor ile 1. Amatörde şampiyon olan Arguvan Belediyespor arasındaki tek 90 dakikalık mücadele önümüzdeki hafta oynanacak.
Kazananın BAL'da mücadele edeceği müsabakanın normal süresi berabere tamamlanırsa, maçta çift devreli 15'er dakikalık uzatma bölümüne geçilecek. Uzatmada da iki takım eşitliği bozamaz ise bu kez seri penaltı vuruşları kullanılacak.
Karşılaşma Yeşiltepe 1 Nolu Sahada oynanacak.
(MT-OE-Y)

10.04.2017 16:04:32 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 172. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ
6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 5-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek
YEREL

6. MALATYA ANADOLU KİTAP VE KÜLTÜR FUARI 5-14 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK
Malatya'daki darbe girişimi davası
YEREL

MALATYA'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASI
Türk Polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞUNUN 172. YIL DÖNÜMÜ
Yeşilyurt Belediyespor'da olağanüstü kongre gündemde
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR'DA OLAĞANÜSTÜ KONGRE GÜNDEMDE
Meteorolojiden zirai don uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN ZİRAİ DON UYARISI
Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 172. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ
Evkur Yeni Malatyaspor 7 maç sonra kaybetti
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR 7 MAÇ SONRA KAYBETTİ
Malatya'daki darbe girişimi davası
YEREL

MALATYA'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASI

Öğrenciler velileri ile birlikte seramik çalışması yaptı
YEREL

ÖĞRENCİLER VELİLERİ İLE BİRLİKTE SERAMİK ÇALIŞMASI YAPTI
Türk Polis teşkilatının kuruluşunun 172. Yılı kutlamaları
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞUNUN 172. YILI KUTLAMALARI
Yeşilyurt Belediyespor sezonu ikinci sırada tamamladı
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR SEZONU İKİNCİ SIRADA TAMAMLADI
Karaköprü Belediyespor şampiyon oldu
YEREL

KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR ŞAMPİYON OLDU
Milletvekili Şahin ve Başkan Polat referandum çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

MİLLETVEKİLİ ŞAHİN VE BAŞKAN POLAT REFERANDUM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Başkan Gürkan Polis Haftasını kutladı
YEREL

BAŞKAN GÜRKAN POLİS HAFTASINI KUTLADI
Vali Toprak'dan Polis Haftası kutlaması
YEREL

VALİ TOPRAK'DAN POLİS HAFTASI KUTLAMASI
U21 1.Ligi
YEREL

U21 1.LİGİ
Fotoğraf ve bellek söyleşisi
YEREL

FOTOĞRAF VE BELLEK SÖYLEŞİSİ
CHP'de referandum çalışmaları
YEREL

CHP'DE REFERANDUM ÇALIŞMALARI
Okullar Arası Küçükler Kız - Erkek Hentbol Yarı Final Müsabakaları sürüyor
YEREL

OKULLAR ARASI KÜÇÜKLER KIZ - ERKEK HENTBOL YARI FİNAL MÜSABAKALARI SÜRÜYOR
Halk oylamasına doğru
YEREL

HALK OYLAMASINA DOĞRU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZNUR ÇALIK:
Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi veriliyor
YEREL

ÖĞRENCİLERE UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ VERİLİYOR
Meteorolojiden zirai don uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN ZİRAİ DON UYARISI
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

NUSRET'İN BU FOTOĞRAFA YAPTIĞI YORUM OLAY OLDU

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Kulağından dev böcek çıkardılar!