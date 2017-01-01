YEREL HABERLER / HATAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eğitime hayırsever desteği

Eğitime hayırsever desteği

- Hatay'da E. Ayhan Tosyalı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi ile E. Ayhan Tosyalı Özel Eğitim İlkokulu/Ortaokulu için protokol imzalandı





(Fotoğraflı)



Buğra Güney

HATAY (İHA) - Hatay Valisi Erdal Ata, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Yönetim Kurulu Üyeleri M. Fatih ve E. Ayhan Tosyalı tarafından E. Ayhan Tosyalı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi ile E. Ayhan Tosyalı Özel Eğitim İlkokulu/Ortaokulu için protokol imzaladı.

Valilik Abdurrahman Melek Toplantı Salonu'nda düzenlenen protokole Hatay Valisi Erdal Ata'nın yanı sıra İskenderun Kaymakamı H. Hasan Özyiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı hayırsever iş adamı Fuat Tosyalı, Yönetim Kurulu Üyeleri M. Fatih ve E. Ayhan Tosyalı katıldı.

Vali Ata, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün burada Tosyalı ailesi tarafından yaptırılacak olan okullarımızın imza töreni için buraya geldik. Daha önce Fuat ve Fatih beyle yaptığımız görüşmede İskenderun'da endüstri meslek lisesi yapalım diye görüşmüştük. Gerek İskenderun, Payas, Dörtyol bölgesindeki endüstri meslek liselerimizin kapasitesinin tam olarak kullanılmadığını orada boş kontenjan olduğunu dolayısıyla yeni bir endüstri meslek lisesine ihtiyaç olmadığı belirtilmişti. Bunun üzerine Özel Eğitim Meslek Merkezi binası, yine özel eğitim ilkokulu, ortaokulu binası yapılmak üzere anlaştık. Biraz sonra onun protokolünü imzalayacağız. Türkiye'de tabi eğitim çağına gelip ama eğitim alamayan özürlü gençlerimizin, çocuklarımızın sayısı bir hayli fazla. Dolayısıyla bu konuda ben Tosyalı ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

Hayırsever iş adamı Fuat Tosyalı ise en büyük yatırımlarını açıklarcasına sevinçli olduklarını belirterek, "Bu hayır işleri bizim için hakikaten bizim var oluş sebebimiz. Biz işlerimizin büyümesini bu hayır işlerine bağlıyoruz. Kazanalım da mı kaybedelim, kaybedelim de mi kazanalım, biz kaybedelim de kazanırız diyoruz. Bereketi geliyor. Memlekete emsal olmasını diliyorum. Bu yapacağımız eser çok anlamlı bir eser" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan'ın verdiği bilgiye göre yapılacak Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi binası, bodrum+zemin 2 kattan oluşuyor. Taban alanı 1600 metrekare, toplam inşaat alanı 5bin 326 metrekare. 12 derslik, 12 adet bireysel eğitim odası, 6 adet atölye, 2 adet rahatlama odası, 1'er adet müdür, öğretmenler, dil uzatma ve terapi, uzman, bakım, aile eğitim, hasta, doktor- hemşire, fizyoterapi-beden eğitimi salonu, çok amaçlı salon, idari büro, teknisyen, jeneratör, temizlik, araç, gereç, bay bayan mescit ve soyunma odaları bulunmaktadır. Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulunda ise bodrum+zemin 3 kattan oluşuyor. Taban alanı 660 metrekare, toplam inşaat alanı 3 bin 171 metrekare. 10 derslik, 120 öğrenci kapasiteli olan okulda 1'er adet resim, müzik dersliği, uygulama evi, dil ve konuşma odası, aile eğitim odası, anasınıfı, kütüphane, fizyoterapi salonu, uzman odası, revir, rehberlik servisi, yemekhane, çok amaçlı salon, kantin ile 7 adet idari oda, 2 atölye, 4 işlik, 6 bireysel çalışma odası bulunmaktadır" dedi.

Konuşmaların ardından imzalar atılarak hayırlı olsun dileklerinde bulunuldu.

(BGY-Y)



10.04.2017 17:03:56 TSI

NNNN

