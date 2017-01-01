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Başkan Eser'den İlçe Emniyet Müdürüne ziyaret



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle Darende İlçe Emniyet Müdürü Ali Yüksel Satılmış'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Süleyman Eser, 10 Nisan Polis haftasını kutlayarak, tüm emniyet mensuplarına başarı diledi. Türk Polis Teşkilatının kutsal bir görev ifa ettiğini kaydeden Başkan Eser, "Emniyet Teşkilatımız, huzur ve güven ortamının devamı için, her türlü gayreti göstererek, ülkemizin daha güvenli ve daha yaşanılır bir yer olması için çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Ben bu vesile ile başta polislerimiz olmak üzere tüm güvenlik güçlerimize şükranlarımı sunuyor ve görevlerinde kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



10.04.2017 18:56:26 TSI

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