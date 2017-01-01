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Başkan Aktaş: "Artık karar zamanı"



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Salih Bakıcı

BURSA (İHA) - Referandum çalışmalarına devam eden İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, işçilerle bir araya geldi.

AK Parti ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ada Mobilya'yı ziyaret eden Başkan Alinur Aktaş, firma çalışanlarıyla bir araya geldi. 16 Nisan'da yapılacak referandumundan evet çıkması halinde Türkiye'de nelerin değişeceğini anlatan Aktaş, "16 Nisan'da verilecek evet ile sadece anayasanın 18 maddesi değişmeyecek. Referandumda verilecek evet ile Türkiye'nin ufkunun gelişeceğine, bütün dinamikleriyle ve artan trendiyle önemli bir devlet haline geleceğine yürekten inanıyoruz. Referandum çalışmalarında vatandaşlarımıza geçmiş dönemlerdeki koalisyonları, ekonomik darboğazları ve 28 Şubat sürecini anlatmaya çalışıyoruz. İşte ülke olarak bir yol ayrımı içerisindeyiz" diye konuştu.

1980 sonrasında rahmetli Özal ile birlikte Türkiye'de bir meltem rüzgarı estiğini ifade eden Aktaş, "Güzel günler yaşamaya başladık. Ticaret, turizm gelişmeye başladı. Fakat 1991 yılında Türkiye tekrar uçağın türbülansa girdiği gibi buhranlı günler yaşamaya başladı. 5 Nisan 1994'te alınan kararlarla bir gecede döviz iki üç katına çıktı. Ayar tutmadı, 1995 yılında seçim yaptılar. Yine koalisyon yaptılar. 1996 yılında rahmetli Erbakan hoca Tansu Çiller ile birlikte hükümeti kurdu. Yaklaşık 1 yıl sürdü. 28 Şubat akşamı ona da son verdiler. Neyle? Fadime Şahin gibi birini çıkardılar, Ali Kalkancı diye bir uydurma çıkardılar. Bir gecede bir sürü kararlar aldılar. 26 tane bankayı batırdılar. 1999'da bir seçim daha yaptılar. Yine ayar tutmadı, yine ayar tutmadı. Türkiye'de her 8-10 yılda bir tabiri yerindeyse demokrasiye ayar verilir. Bunun adı ya ihtilaldir ya da post modern darbedir. Ya Ali Kalkancı, Fadime Şahin hikayeleri uydurulur ya sağ sol mevzuları uydurulur ya da Alevi-Sünni, Türk-Kürt mevzuları uydurulur ve Türkiye'ye 8-10 yılda bir ayar verilmeye çalışılır. Yalnız bu Türkiye artık başka bir şeyler söylemeye başladı. Türkiye'yi daha da güzel günler bekliyor. Türkiye bugüne kadar içeride ve dışarıda fitneyle uğraşmaktan mesafe alma noktasında ciddi kayıplar yaşadı" şeklinde konuştu.

(SB-MŞ)



11.04.2017 13:25:44 TSI

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