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Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis toplantısı yapıldı



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MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı, bugün başladı.

Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek, bazıları karara bağlanırken, bazı maddeler ilgili komisyonlara sevk edildi. Bazı maddeler de bir sonraki birleşime bırakıldı. Toplantıda Büyükşehir bünyesine kayıtlı olan teknelerde vize, kayıt harçlarının düzenlenmesi ve iç sularla ilgili olan gezi teknesi tur ücretlerinde indirim yapılması hakkındaki karar oylanarak kabul edildi. Toplantıda, mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan Doğanyol ilçesi İshak Mahallesindeki, 135 ada ve 35 parselin 25 yıllığına Doğanyol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisine karar verildi. Horata Mesire alanı ve içerisindeki tesislerin işletmesinin Esenlik Şirketine 5 yıllığına devri hakkındaki gündem maddesi de oylanarak kabul edildi.

İhtisas komisyon üyelerinin seçimi yapıldı

Nisan Ayı Meclis Toplantısında ayrıca, Encümen, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ve Hukuk İhtisas Komisyonu üyelikleri için seçim yapıldı. Yapılan seçim sonucunda, Encümen Üyeliğine: Hasan Göğüs, Ramazan Özcan, Nurettin Karaaslan, Mehmet Kahraman, Metin Mandal, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliğine: Nevzat Aslan, Ramazan Özcan, Mehmet Çınar, Meltem Kavuk, Şahin Özer, Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliklerine: Şefik Şengün, Aziz Görgeç, Metin Bölükbaşı, Rüstem çatı, İrfan Pişgin, Nebi yiğit, Mehmet Reşat Güzel, Hurşit Kuşçu, Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliğine: Mehmet Baysar, Fetahmet Bay, Memet Aslan, Selim Gültekin, Erdal Üstün, Emin Kılışaslan, Aziz Görgeç, Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliğine: Cumali Doğan, Murat Doğan, Hakan Çiftçioğlu, Mehmet Baysar, Kadir Yoldaş, Emin Klışaslan, Hüseyin Akkaya, Necmettin Özcan, Erdal Üstün, Ulaşım Komisyonu Üyeliğine: Mehmet Çınar, İlhami Mengi, Sebahattin Ateş, Mustafa Gülhaş, Hüseyin Akkaya, Emin kılıçaslan, Hukuk İhtisas Üyeliğine: Ramazan Acar, Aziz Görgeç, Hasan Göğüs, Şefik Şengün, Mehmet Reşat Güzel ve Günnur Tabel seçildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a borçlanma yetkisi

Meclis toplantısında denetim komisyonu raporu da oylamaya sunulurken, kadro iptal-ihdası hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığının teklifi de oylanarak kabul edildi. 2017 yılı için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a borçlanma yetkisinin verilmesi ile ilgili madde de onaylanarak kabul edildi.

Toplantıda, son olarak Nisan Ayı Meclis Toplantısının 2. Birleşiminin 14 Nisan Cuma Günü saat 15.00' da yapılması kararlaştırıldı.

(BT-SD-Y)



12.04.2017 18:24:05 TSI

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