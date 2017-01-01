Aday öğretmenlerden Başkan Arslan'a ziyaret
(Fotoğraflı)
Akif Doğan
KASTAMONU (İHA) - Taşköprü'de bulunan aday öğretmenler, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı ziyaret etti.
Taşköprü Milli Eğitim Müdürü Mecit Kepenek ve Şube Müdürü Ömer Gül ile göreve yeni başlayan aday öğretmenler, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, göreve yeni başlayan öğretmenlere başarılar dileyerek nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
(Vİ-İÇ)
13.04.2017 15:55:43 TSI
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