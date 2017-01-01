13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Miniklerden polis amcalarına ziyaret

13 Nisan 2017 Perşembe, 17:15
Miniklerden polis amcalarına ziyaret
Miniklerden polis amcalarına ziyaret

(Fotoğraflı)

Levent Kaya
BURSA (İHA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, anaokulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 172'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polisleri ziyaret etti.
Bir anaokulda okuyan 35 öğrenci, öğretmenleriyle beraber Mudanya Polis Karakolu'nu ziyaret ederek, görevli polis memurlarının 172'nci kuruluş yılını tebrik etti. Karakolda görevli polis memurlarına merak ettikleri soruları soran minikler, nöbet tutan görevlilere çiçekler verdi. Polis merkezinde gezerek bina hakkında bilgiler alan çocuklar, karakoldaki işleyişi merakla takip etti.
Anaokulu öğrencileri, trafik kuralları hakkında hazırladıkları şarkıları söylerken, polis otosuna binerek aracın içindeki cihazları inceledi.
(LK-MŞ)

13.04.2017 17:22:25 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU:
Rotaractlar yeni döneme hazır
YEREL

ROTARACTLAR YENİ DÖNEME HAZIR
UEDAŞ kesintisiz elektrik için tedbirlerini aldı
YEREL

UEDAŞ KESİNTİSİZ ELEKTRİK İÇİN TEDBİRLERİNİ ALDI
Yıldırım'da güvenli ulaşım
YEREL

YILDIRIM'DA GÜVENLİ ULAŞIM
Bursa'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BURSA'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Sandıklara ulaşımda engeller kalktı
YEREL

SANDIKLARA ULAŞIMDA ENGELLER KALKTI
Nilüfer Belediyesi üreticiye meyve fidanı dağıttı
YEREL

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRETİCİYE MEYVE FİDANI DAĞITTI
Gölkuşu suya indi
YEREL

GÖLKUŞU SUYA İNDİ
CHP'nin Gönen mitingi
YEREL

CHP'NİN GÖNEN MİTİNGİ
Yıldırım'da demokrasi 'engel' tanımıyor
YEREL

YILDIRIM'DA DEMOKRASİ 'ENGEL' TANIMIYOR
Dündar: &quot;Bu ülke koalisyonlardan çok çekti&quot;
YEREL

DÜNDAR: "BU ÜLKE KOALİSYONLARDAN ÇOK ÇEKTİ"
Türkyılmaz'ın faaliyetleri oy çokluğuyla reddedildi
YEREL

TÜRKYILMAZ'IN FAALİYETLERİ OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ
UYMSİB Başkanı Yazgan:
YEREL

UYMSİB BAŞKANI YAZGAN:
Selvili Cadde viyadük ile rahatlayacak
YEREL

SELVİLİ CADDE VİYADÜK İLE RAHATLAYACAK
Limak Uludağ Elektrik, müşterileriyle birlikte engelleri ortadan kaldırıyor
YEREL

LİMAK ULUDAĞ ELEKTRİK, MÜŞTERİLERİYLE BİRLİKTE ENGELLERİ ORTADAN KALDIRIYOR
Bursa'da tır işçi servisine çarptı: 15 yaralı
YEREL

BURSA'DA TIR İŞÇİ SERVİSİNE ÇARPTI: 15 YARALI
Şehidin adı Kobra'da
YEREL

ŞEHİDİN ADI KOBRA'DA
Tümgeneral Saldık darbe girişimi gecesi silahlığı kilitletmiş
YEREL

TÜMGENERAL SALDIK DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SİLAHLIĞI KİLİTLETMİŞ
İznik Gölü'nde gümüş balığı sezonu açıldı
YEREL

İZNİK GÖLÜ'NDE GÜMÜŞ BALIĞI SEZONU AÇILDI
BDT'nin iki oyunu izleyiciyle buluşacak
YEREL

BDT'NİN İKİ OYUNU İZLEYİCİYLE BULUŞACAK
Bursa'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BURSA'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU

'Kim doktor olmak ister' konulu kompozisyon yarışması düzenlendi
YEREL

'KİM DOKTOR OLMAK İSTER' KONULU KOMPOZİSYON YARIŞMASI DÜZENLENDİ
Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BURSA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Sargın muhtarları dinledi
YEREL

SARGIN MUHTARLARI DİNLEDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Arkeolojik kazıdan servet çıktı
YAŞAM

ARKEOLOGLARI ŞAŞKINA ÇEVİREN MEZAR!

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'dan üzücü haber